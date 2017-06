Hoe verzeker ik mijn reisgezelschap?

Waarom is dat verstandig? U kunt natuurlijk een doorlopende verzekering nemen voor 10 euro per maand, met werelddekking en de medische kosten standaard verzekerd. Dan nog is niet alles gedekt. Elke verzekering bestaat uit modules met aanvullende dekkingen. U kunt beter een basisdekking nemen (voor 3 tot 5 euro per maand) en per vakantie de nodige modules kiezen. Dat is ook goedkoper. Zo is medische dekking alleen nodig in de VS, Australië en Canada.



Reist u met de auto, dan kunt u een extra dekking nemen voor pechhulp en vervangend vervoer buiten Nederland. Let er dan op of dit na de zomer weer uitgeschakeld kan worden. En als dat kan, noteer het dan in uw agenda.



Uw zoon neemt dit jaar een vriendje mee van school. Bij sommige verzekeraars zijn de 'vriendjes van' meeverzekerd als u een reisverzekering met gezinsdekking heeft. Dat is aardig, maar misschien onnodig. Als de ouders van dat vriendje een reisverzekering met gezinsdekking hebben, is de jongen ook verzekerd als hij zonder zijn ouders op vakantie gaat.

Reisverzekeraars geven tegenwoordig wel een duidelijke toelichting, in gewone-mensentaal