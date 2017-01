Hoe verpats ik het tafelzilver?

Er zijn mensen die tafelzilver gewoon op Marktplaats te koop aanbieden. Bij verzilverd bestek is dat wellicht de beste optie, maar bestek met een hoog zilvergehalte verdient wel beter.



Volgens deskundigen zijn zilvermerkjes vaak vervalst en het is dus niet zo gemakkelijk om vast te stellen wat de waarde is. Het beste is om met (een deel van) het bestek langs te gaan bij een veiling- of venduhuis. In veel grote steden zijn die wel te vinden. Bezoek er twee of drie en niet alleen de meest voor de hand liggende. Ga bijvoorbeeld niet alleen naar een veilinghuis in Amsterdam, maar ook naar Haarlem, Utrecht of Hilversum.