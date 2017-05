Hoe stop ik opdringerig bezoek aan de deur?

Op internet zijn diverse stickers te vinden die u naast de deur kunt plakken om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen. Er zijn ook stickers die wel commerciële verkopers weren, maar goede doelen niet. U kunt ook zelf een papiertje schrijven en met plakband op de deur of de brievenbus bevestigen. Het hoeft geen officiële sticker te zijn.



Goede doelen doen wel hun best om irritatie te beperken. Zij stemmen onderling af waar en wanneer er gecollecteerd wordt. Via de website van de gemeente en het CBF (cbf.nl/collecterooster) kunt u zien welk goed doel in welke week een bepaalde gemeente aandoet. Andere collectes door vrijwilligers - bijvoorbeeld voor de plaatselijke fanfare of speeltuin - worden soms in dit rooster opgenomen, maar niet altijd.



Goede doelen vragen soms een maandelijkse bijdrage. Dat is donateurwerving. Binnenkort - volgens betrokkenen nog voor het einde van 2017 - komen de wervingsacties voor donateurs samen met collectes op een nieuw webportal te staan.

Als u te maken krijgen met een heel opdringerige verkoper, is hij op pad gestuurd door een malafide opdrachtgever