Hoe snel is hero Macron weer een zero?

In de politiek is een week een lange tijd, zei de toenmalige Britse premier Harold Wilson vijftig jaar geleden. En toen hadden de partijen daar nog een levenslange aanhang, net zoals de zuilen in Nederland.



Premier Theresa May was dat vergeten toen ze in april verkiezingen uitschreef op het moment dat ze nog een enorme voorsprong had in de peilingen. Twee maanden later was die als sneeuw voor de zon verdwenen. Haar tegenstander Jeremy Corbyn won ook niet, maar zou als deze week opnieuw een stembusgang zou worden gehouden een monsterzege behalen.