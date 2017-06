Hoe mislukte reclamecampagnes alsnog in museum terechtkwamen

De favoriete flop van West is de Itera, een plastic fiets van Zweedse makelij. 'Hij zag er goed uit en was mooi ontworpen, maar het frame was te instabiel', lacht de psycholoog. 'En plastic roest misschien niet, maar breekt wel. Omdat de Itera ook nog twee keer zo duur was als een normale fiets, werd hij geen succes.'



Bij de tentoongestelde voorwerpen is ook een Google Glass. Deze augmented-reality-bril werd al snel uit de verkoop gehaald, omdat mensen er niet van gediend waren dat ze door Google Glass-dragers ongemerkt gefilmd konden worden. Ook te zien: de Bic For Her (een balpen 'speciaal voor vrouwen' in roze en paars, met bloemetjes en glitters) en de Nokia N-Gage (een kruising tussen een telefoon en een spelcomputer).