Hoe kon de NS zijn macht in Limburg misbruiken?

40 miljoen euro. Kan de NS dat wel betalen?

De NS krijgt geen voorkeurspositie ten opzichte van andere bedrijven

Volgens een woordvoerder legde de ACM nooit eerder zo'n hoge boete aan één enkel bedrijf op, maar is het bedrag 'in verhouding'. De boetes die de ACM aan bedrijven uitdeelt mogen maximaal 10 procent van de jaaromzet bedragen, en de NS behaalde in 2016 5.093 miljoen euro omzet. 'Ze kunnen dit dus dragen.' De boete had zelfs nog veel hoger kunnen zijn, zegt de ACM. 'Het ging om een concessie voor het Limburgse vervoer over de periode 2016 -2031. Dat is vijftien jaar. Wij hebben nu maar één jaar beboet.'



Door de boete van de ACM ontvangt de Staat 40 miljoen euro voor de staatskas, maar kan ditzelfde bedrag tegelijk ook kwijtraken. De NS is immers nog steeds een Staatsbedrijf, dat de boete in mindering kan brengen op de winstuitkering aan de Staat. Vestzak-broekzak, erkent de ACM, maar de toezichthouder maakt geen onderscheid tussen publieke en private ondernemingen. 'De NS krijgt geen voorkeurspositie ten opzichte van andere bedrijven.' Daarnaast gelooft de ACM in de 'disciplinerende werking' van deze boete. 'Ook al wordt niemand er rijker van, het heeft wel een afschrikwekkend effect.'