Hoe helpen wij onze kinderen aan een woning?

Ik noem dit de Piketty-hypotheek, naar de Franse econoom Thomas Piketty die heeft vastgesteld dat je in de 21ste eeuw niet meer zonder familiekapitaal kan. De enige manier om vooruit te komen, is als je ouders of schoonfamilie rijk zijn. Dat was in de 19de eeuw al zo en dat geldt nu ook weer. De vorige eeuw was een uitzondering. Toen kon je nog van een dubbeltje een kwartje worden.



Nu kan dat alleen nog als je ouders ooit opklommen tot een kwartje en bereid zijn hun rijkdom te delen. Sorry voor de beeldspraak uit de eeuw van de gulden, maar dat waren mooie tijden.



Bij de Piketty-hypotheek maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100 duizend euro. Deze zogenoemde jubelton bestond al eerder in 2013 en 2014 en is nu vanaf 2017 opnieuw ingevoerd. Iedereen mag deze schenking doen, bijvoorbeeld ook de grootouders. Wie al eerder een jubelton kreeg, mag van dezelfde persoon niet nog eens zo'n belastingvrije schenking krijgen.