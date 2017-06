Hoe gebruik ik mijn ontslagvergoeding?

Er zijn wel wat mogelijkheden om uw oprotpremie - want dat is het - handig te besteden

Er zijn toch nog wel wat mogelijkheden om uw oprotpremie - want dat is het - handig te besteden. Wie het geld gebruikt om een opleiding te betalen, kan de kosten daarvan bij de volgende belastingaangifte opvoeren als aftrekpost. De eerste 250 euro is niet aftrekbaar. Als uw partner meer verdient, mag die ook het bedrag aftrekken. Fiscale partners mogen deze aftrekpost van elkaar overnemen.



De kosten voor het oprichten van een eigen bedrijf kunnen later ook worden verrekend, zodra de onderneming inkomsten begint op te leveren. Want zo werkt het bij elk bedrijf. U betaalt alleen belasting over de inkomsten, na aftrek van kosten en investeringen of afschrijvingen.