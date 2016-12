Hoe deel ik de jackpot uit de loterij?

De overheid rekent 29 procent kansspelbelasting voor prijzen van meer dan 449 euro. De Staatsloterij neemt die belasting voor haar rekening. Wie 1 miljoen wint in de eindejaarsloterij, krijgt dat bedrag in handen. Eigenlijk is de prijs 1,4 miljoen, waarvan ruim 4 ton naar de fiscus gaat. Daar merkt u alleen niets van.



Wat er op uw bankrekening staat, is van u. Gaat u het vervolgens uitdelen, dan kan er inderdaad schenkbelasting geheven worden. U mag in 2017 aan kinderen tot 5.320 euro en aan anderen tot 2.129 euro belastingvrij schenken. Over alles daarboven rekent de fiscus 10 tot 40 procent belasting. De vrijstelling is per jaar, dus u kunt het beter in porties uitdelen verspreid over een aantal jaren.

De overheid rekent 29 procent kansspelbelasting voor prijzen van meer dan 449 euro. De Staatsloterij neemt die belasting voor haar rekening.