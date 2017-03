Hoe betrouwbaar is het inflatiecijfer nog?

Toch zijn er twijfels over de werkelijke hoogte van de inflatie. Hoe kan dat?

Je kunt nog zo nauwkeurig meten, alles valt of staat met je aannames. Des te saillanter is het dat er eigenlijk geen consensus is over hoe je inflatie meet, zegt politiek econoom Daniël Mügge, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 'Neem de enorm gestegen prijs van een kop koffie. Is dat inflatie? Of is dat het gevolg van een kwaliteitsslag - omdat die dure koffie van Starbucks echt wat anders is dan wat er uit de automaat bij het tankstation komt? Dat is heel subjectief.'



Een ander heikel punt zijn de huizenprijzen. Hoewel een forse stijging daarvan kan duiden op een zeepbel - precies wat de ECB-critici vrezen - wordt dit niet meegenomen in het inflatiecijfer. Een eigen huis geldt namelijk als een investering, geen consumptie. Wel zijn er natuurlijk maandelijkse kosten voor woningbezitters voor hypotheek en onderhoud. 'In het Nederlandse inflatiecijfer, de consumentenprijsindex, worden die benaderd door naar de ontwikkeling van de huren te kijken', legt Mügge uit. 'Maar in Europa kwamen de landen er niet uit. Dus worden huiseigenaren bij de berekening van de HICP-inflatie, waar ook de ECB naar kijkt, vooralsnog buiten beschouwing gelaten.' De inflatie lag daardoor de afgelopen tijd gemeten volgens de Nederlandse definitie iets hoger dan het Europese cijfer.