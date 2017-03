Hoe bereken ik aftrekbare zorgkosten bij de belastingaangifte?

Een volwassen Nederlander betaalt gemiddeld 711 euro per jaar aan zorg, naast de premie voor zorgverzekeringen. Bij elkaar is dat 10 miljard. Het zou fijn zijn als die extra zorgkosten aftrekbaar zouden zijn, maar dat is niet het geval. Een groot deel is niet aftrekbaar.



Alleen specifieke zorgkosten zijn op te voeren in de aangifte. Er zijn bergen regels opgesteld om vast te stellen wat 'specifiek' inhoudt. Zo zijn de kosten voor een sta-op-stoel niet aftrekbaar, omdat die niet speciaal voor zieke of invalide personen zijn. Als de stoel op maat gemaakt wordt, is die wel aftrekbaar. Datzelfde geldt voor andere hulpmiddelen als bril, rollator, looprek, scootmobiel en rolstoel. In principe zijn de kosten daarvoor niet aftrekbaar.