Het kan niet op: economische groei en begrotingsoverschot blijven toenemen

Staatsschuld

Rutte na een ontmoeting met verkenner Edith Schippers. © ANP Het Centraal Planbureau komt vandaag met nieuwe economische ramingen. Die zullen wéér beter zijn dan verwacht

Volgens het CBS hield de overheid vorig jaar 2,9 miljard euro over op de begroting. Dat is veel meer dan eerder werd gedacht: in februari schatte minister Dijsselbloem (Financiën) nog dat er een overschot van 200 miljoen euro zou zijn.



De overheid had in 2008 voor het laatst een overschot, het jaar daarop brak de financiële crisis uit. Sindsdien kwamen de cijfers niet meer in de plus, tot vorig jaar dus. Op het dieptepunt was er een tekort van 33,5 miljard euro.



Volgens het CBS bedroegen de inkomsten van de Nederlandse overheid vorig jaar 307 miljard euro, een stijging van meer dan 14 miljard euro ten opzichte van 2015. Dat is te danken aan hogere opbrengsten uit belastingen en sociale premies. Lagere aardgasbaten hadden juist een negatief effect van 3 miljard euro.



De overheidsuitgaven gingen vorig jaar met bijna 3 miljard euro omlaag tot ruim 304 miljard euro. Het statistiekbureau merkt daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna 4 miljard euro lager waren. Daarvan is 3 miljard euro eenmalig. De rentelasten namen af met bijna 1 miljard euro. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.



De staatsschuld stond eind vorig jaar op 434 miljard euro, een afname met 7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Met een schuld van iets meer dan 62 procent van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60 procent van het bbp. De cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd, zullen ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd.