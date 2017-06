Het is zover: geen roamingkosten meer in de EU. Maar let op, dit zijn de valkuilen

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. In 2007 kwam de Europese Commissie met het eerste voorstel om de extra kosten voor telefoongebruik in het buitenland te beperken. Daarna volgde een eindeloos steekspel tussen de Europese Commissie en de telecomlobby plus protesterende lidstaten. Telecombedrijven wilden hun melkkoe in leven houden, ze verdienden goed aan telefonerende toeristen. Lidstaten probeerden hun nationale providers te beschermen. De Commissie wilde de melkkoe in het algemeen belang slachten, maar stuitte steeds op de weerstand van met name de zuidelijke lidstaten.



Zelfs nadat het Europees Parlement in 2014 had ingestemd met het voorstel om de bijkomende kosten helemaal te verbieden, wisten telecombedrijven en lidstaten nog drie jaar te rekken. Maar nu is het zover: vakantiegangers hoeven in het buitenland niet méér te betalen per sms, belminuut of byte internet dan ze thuis gewend zijn. Wel zijn er vanwege het gesloten compromis een paar risico's die Europese reizigers niet uit het oog moeten verliezen.