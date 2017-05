Het is geen toeval dat de drie grootste Europese leiders kinderloos zijn

Wetenschappelijk gezien is het dus prima dat Luyendijk in zijn tweet succes en kinderloosheid met elkaar in verband bracht, maar dat hij daarbij vrouwelijke en mannelijke leiders op één hoop gooide eigenlijk niet. Dat Merkel, May en Sturgeon geen kinderen hebben is voor succesvolle vrouwen namelijk heel gewoon. In plaats daarvan zijn het vooral Macron, Juncker en Rutte die de statistieken verslaan door als kinderloze man de top te bereiken. Feitelijk is onze eigen premier, die behalve succesvol en kinderloos ook nog eens alleenstaand is - voor zover we weten, althans - pas echt de vreemde eend in de bijt.

Vaders raken meer betrokken bij de opvoeding en er zijn minder conflicten over de werkverdeling Socioloog Sean de Hoon