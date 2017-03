Het gevecht om AkzoNobel - een analyse

Wie kan het best de aandeelhouders paaien? Terwijl PPG-topman Michael McGarry deze week in de VS de grootaandeelhouders van AkzoNobel probeert te overtuigen dat een overname door zijn bedrijf het beste is, zei Ton Büchner van AkzoNobel zelf woensdag dat het voor de aandeelhouders juist voordeliger is als het op eigen benen blijft staan.



Hij lichtte alvast een tipje van de sluier op wat AkzoNobel voor de aandeelhouders wil doen. De afdeling speciale chemicaliën, die goed is voor eenderde van de omzet, wordt afgesplitst, zoals eerder ook al min of meer door Büchner was gezegd.