Het einde van de datalimiet? T-Mobile komt met 'alles onbeperkt'-abonnement

Volgens bestuursvoorzitter Martin Knauer van T-Mobile is het nieuwe Go Unlimited-abonnement wegens het ongelimiteerde dataverbruik een 'geduchte concurrent' voor wifi. 'Waarom zou je jezelf beperken tot trage wifi wanneer je Game of Thrones of voetbal op je smartphone of tablet kunt kijken?'



De prijs van 35 euro geldt alleen bij een tweejarig sim-only-abonnement en biedt onbeperkt sms'en en bellen in alle EU-landen (plus Noorwegen en IJsland). Onbeperkt dataverbruik is in andere EU-landen 'slechts' zestig dagen per jaar mogelijk. Daarna krijgen klanten 10GB.



Of T-Mobiles lage abonnementsprijs voor onbeperkte data een prijzenoorlog zal ontketenen valt nog te bezien. Prijsvechter Tele2, dat klanten ook een abonnement van 35 euro aanbiedt, maar dan met 24GB, zegt tegenover persbureau ANP 'een beetje trots' op T-Mobile te zijn. Het bedrijf vermoedt dat veel concurrenten niet naar dat 'prijspunt' kunnen afdalen. Vooral het gebrek aan netwerkcapaciteit zou hun parten spelen.



Tele2 weet nog niet of het zijn datalimiet nu ook laten varen. 'Daar moeten wij ons nog eens goed over buigen. Maar het is goed dat de handrem eraf gaat.' VodafoneZiggo en KPN willen desgevraagd niet op toekomstige ontwikkelingen ingaan.



T-Mobile denkt de lage kosten van het abonnement te kunnen bolwerken door de aanwas van extra klanten, zegt directeur consumermarketing Tisha van Lammeren. Volgens het bedrijf zijn circa een miljoen consumenten bereid 35 euro te betalen. Daarnaast hoopt de aanbieder dat veel bestaande klanten voor 'een paar euro extra' naar een onbeperkt abonnement overstappen, wat ook weer geld in het laatje brengt.



Ook T-Mobile zegt niet direct te vrezen voor een race to the bottom. Van Lammeren: 'Natuurlijk zou ik graag nog even de enige in Nederland en Europa blijven. Maar we nemen hier natuurlijk wel een ondernemersrisico en je hebt een stevig netwerk nodig, dus ik verwacht niet dat dit heel makkelijk en snel wordt gekopieerd. Aan de andere kant: dit is een disruptieve actie en in deze markt word je altijd gevolgd. Voor de consument is dat alleen maar beter, want nu is 'onbeperkt' bij veel aanbieders veel te duur.'



Dat een van die dure aanbieders T-Mobile zelf was, met een ongelimiteerd abonnement voor 70 euro, noemt de directeur onderdeel van hun strategie om nieuwe producten eerst op voor een hoge prijs uit te proberen. 'Van klanten die bereid zijn om zo'n prijs te betalen kan je in de beginfase heel veel leren. Er zit dus wel een gedachte achter.'