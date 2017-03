Herrie in China: Huishan crasht, bij FrieslandCampina geen paniek

Dutch Lady

De dochter, waar FrieslandCampina een controlerend belang in heeft, verkoopt onder meer babyvoeding onder de naam Dutch Lady. FrieslandCampina investeerde 90 miljoen euro in de dochter. 'Op dit moment draaien de activiteiten van onze dochter in China gewoon door', vertelt een woordvoerder van FrieslandCampina. 'Huishan is verantwoordelijk voor de aanvoer van melk en andere grondstoffen. Die aanvoer proberen we veilig te stellen.' Op de gebeurtenissen bij Huishan wil FrieslandCampina niet ingaan. De problemen voor Huishan begonnen op 15 december 2016 toen het van zwendel werd beschuldigd door het Amerikaanse hedgefonds Muddy Waters.



De Amerikanen zetten boerderijen van Huishan op film met behulp van drones. De conclusie van Muddy Waters: balanswaarden noch omzetcijfers berusten op enige waarheid, het is duidelijk dat Huishan fraudeert. Bovendien drukt het management geld achterover, zei Muddy Waters. Huishan verweerde zich steeds tegen de kritiek door te wijzen op de shortpositie van Muddy Waters (dat gokte op een koersdaling). Lange tijd deed de koers van het aandeel Huishan niks. Tot de crash van vrijdag. Waarom het die dag fout ging, is onbekend.