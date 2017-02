Heinz trekt overnamebod van 134 miljard op Unilever in

De meedogenloze '3G-way'

Voor de drie zakenmannen die Unilever wilden overnemen is jagen hun lust en leven. Niet alleen met speren op vissen, maar met geld - heel veel geld - op grote concerns. Maak kennis met het 3G-trio. (+)



Fusiebubbel

Fuseren is als trouwen: voor nuchterheid, laat staan twijfel is in de plechtige geloften vooraf geen plaats. De boodschap is steevast dezelfde. Samen is het leven mooier.



Kortetermijngewin

Overnamegeruchten over Unilever zijn er veel geweest, maar tot een concreet overnamebod was het nog nooit gekomen.