Heineken slaagt waar Pepsi faalde: met bier kun je wél bruggen bouwen

Pepsi kwam met een filmpje waarin het Amerikaanse model Kendall Jenner bij een protestmars een blikje Pepsi aan een politieagent geeft. De agent lacht, de demonstranten zijn blij. De problemen lijken opgelost. Vrijwel direct nadat de reclame online was gekomen stroomden de sociale media vol met boze commentaren. De kern was: Pepsi probeert met dit lege statement te profiteren van protestbewegingen als Black Lives Matter en het verzet tegen Trump. Na een paar dagen commotie trok de frisdankproducten de reclame in.



'Die Pepsireclame was echt beschamend', zegt ook reclamedeskundige Cor Hospes. 'Maar ik snap ook niet waarom mensen zo enthousiast zijn over het filmpje van Heineken. Wat heeft het in godsnaam te maken met Heineken? Het is niet zo dat Heineken al langer deze koers vaart. Dat maakt dit filmpje ongeloofwaardig. Het had net zo goed over chocolademelk kunnen gaan of over een ander biermerk. Ook hier is het doel uiteindelijk gewoon een product verkopen.'

Als Heineken dit goed wilt doen moet het bedrijf ook zes documentaires maken waarin de deelnemers langer worden gevolgd Cor Hospes, reclamedeskundige