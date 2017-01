Heerlijk zwierig Frans rijgedrag van de Scénic

Het werk is gedaan. En niet onopgemerkt gebleven. In vijf jaar tijd heeft Renault 26 modellen (waaronder, jazeker, ook die van submerk Dacia) opgefrist dan wel geïntroduceerd. Sluitstuk is de nieuwe Scénic. Dat de ooit populaire midi-MPV (kent u de term nog: multipurpose vehicle) pas als laatste aan de beurt was, is niet verwonderlijk. Lang twijfelde Renault namelijk of er wel een nieuwe editie moest komen. Met de Captur en de Kadjar introduceerde Frankrijks grootste merk twee gewilde crossovers en zoals u weet is de crossover alweer een tijdje de nieuwe midi-MPV.