Halalvlees komt steeds vaker uit supermarkt - Albert Heijn breidt assortiment uit

'Op basis van onze cijfers is het moeilijk om te zeggen wat de oorzaak van de stijging is', zegt Sjanny van Beekveld, consultant van IRI. 'Maar in de markt hoor ik wel dat de derde generatie moslims in Nederland kapitaalkrachtiger is dan de generatie van hun ouders. Ze gaan ook meer naar reguliere supermarkten in plaats van naar gespecialiseerde halalslagers.'



Islamitische klanten kunnen niet in elke supermarkt met hun halalwensen terecht. 'Grote filialen hebben een speciale halalafdeling, de kleinere vaak niet', meldt Albert Heijn. 'Er is wel nationale spreiding.' Volgens IRI verkoopt momenteel een op de vier Nederlandse supermarkten halalvlees.