Grote supermarkten van Albert Heijn krijgen horeca

Vanaf 2018 zijn 'tientallen' andere AH-filialen aan de beurt voor een ombouw. De vermenging van levensmiddelenverkoop met horeca-activiteiten is de laatste drie jaar sterk in opkomst. In steeds meer supermarkten verschijnen koffiecorners en kun je ter plekke pizza's, wokschotels en andersoortige maaltijden met verse producten laten bereiden. Er ontstaat zo meer reuring in de supermarkt en dat is precies wat winkeliers beogen in deze tijd van groeiende onlineaankopen: winkelen moet 'een feestje' worden.



Jumbo, eigenaar van La Place en AC Restaurants, loopt in die ontwikkeling voorop, vooral met zijn Jumbo Foodmarktformule. AH experimenteerde er slechts op bescheiden schaal mee (in Eindhoven en Purmerend). Maar nu is ook de marktleider om. 'Vooral in de grootstedelijke gebieden merken we dat mensen vaker buitenshuis eten en vaker op de dag.'