Grote bedrijven voortaan ook beoordeeld op naleven mensenrechten

Nederlandse inbreng

Een internationale groep van acht institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) en mensenrechtenorganisaties werkte sinds 2013 aan de lijst. De Nederlandse inbreng komt van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en APG, het bedrijf dat de beleggingen van ambtenarenpensioenfonds ABP verzorgt. 'In 2015 spraken wij met onze klanten zoals ABP af om duurzaamheidsbeleid even zwaar te wegen als het risico en rendement van de bedrijven waarin we beleggen', zegt een woordvoerder van APG. 'Met deze lijst in de hand kunnen we bedrijven aanspreken het mensenrechtenbeleid dat zij voeren.'



De multinationals zijn beoordeeld op honderd criteria. Onder meer: de salarissen die ze betalen, of vakbonden welkom zijn en kinderarbeid wordt geweerd. Ook de wijze waarop bedrijven klachten over mensenrechtenschendingen ter harte nemen maakt onderdeel uit van de beoordeling. De benchmark verkeert nog in de pilotfase en voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van informatie die de bedrijven verstekken. Op termijn moeten er vijfhonderd bedrijven op de lijst komen te staan.