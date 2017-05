Grootste containerschip ooit vaart haven Rotterdam binnen

Het is nog maar tien jaar geleden dat in Rotterdam voor het eerst een vrachtschip met 10 duizend containers binnenvoer. Het record zal niet lang in de boeken blijven staan. Op 10 juni zal de Madrid Maersk naar Rotterdam komen met 20.568 containers - nog vierhonderd meer. En nog voor het einde van juni wordt een schip verwacht met meer dan 21 duizend containers.



Tot voor kort leed de containervaart nog onder een flinke crisis. Maar in de eerste vier maanden van dit jaar is de overslag in de Rotterdamse haven met 10 procent gegroeid - met name dankzij de containeroverslag. Rotterdam is dankzij de aanleg van de Tweede Maashaven de enige haven in Europa waar dergelijke containerreuzen zonder beperkingen kunnen aanmeren.



Het Havenbedrijf investeert 100 miljoen euro in de aanleg van speciale afgesloten verbindingswegen tussen alle containerterminals in de Rotterdamse haven. Via deze container exchange route (CER) kunnen containers makkelijk van het ene schip naar het andere schip worden vervoerd met transportkarren. Voorheen waren hier vrachtwagens voor nodig die via de openbare weg reden. In het najaar moet de aanleg van deze routes beginnen.