Groentegroothandelaar boert goed, en man van staal gearresteerd

De verliezer

Erik Staal (66) zit nu toch in de cel. Jarenlang ergerde Nederland zich groen en geel aan het feit dat Staal, de bestuurder die de megacorporatie Vestia de afgrond in duwde, vrolijk zijn rijkeluisleven voortzette in vier verschillende optrekjes: een riante woning in Krimpen aan de Lek, een luxueuze strandvilla in Bonaire en huizen in België en Zuid-Afrika.



Maar zelfs voor de man van staal is het tij nu gekeerd. Maandag werd hij opgepakt, donderdag besloot de rechtbank het voorarrest te verlengen. Justitie verdenkt Staal van verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou het geld hebben ontvreemd bij de stichting Housing Association South Africa, waarvan hij sinds 2000 namens Vestia nog de enig overgebleven bestuurder is.