Groeiende bouwsector biedt weer meer werk en vaste contracten

Donderdag presenteerde het EIB met het rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017 een zonnig vooruitzicht voor de bouwsector. De orderportefeuilles lopen weer vol. Met de verwachte productiegroei van de komende jaren zullen bedrijven volgens het EIB vaker kiezen voor het aanbieden van vaste contracten. Daarmee verzekeren ze zich niet alleen van een stabiel personeelsbestand, maar wapenen ze zich ook tegen de oplopende tarieven van de zzp'ers.



Op de arbeidsmarkt in de bouw is dit een grote ommekeer. Nergens verdwenen de afgelopen acht jaar zo veel banen als bij bouwbedrijven. Volgens hetCBS ging het om ruim 100 duizend van de bijna 500 duizend bouwbanen. In dezelfde periode groeide het percentage zelfstandigen in de bouw naar ruim 110 duizend personen. Was er werk, dan deden ondernemers dus het liefst een beroep op flexibel personeel.



In 2015 trok de bouwactiviteit voor het eerst aan. Het extra werk werd opgevangen met het personeel dat al in dienst was bij de bedrijven en met het inhuren van meer zelfstandigen en uitzendkrachten. In de afgelopen twee jaar herstelde vooral de woningbouw. Na een sterk herstel in 2015 kwam daar het afgelopen jaar nog 12 procent bij in de nieuwbouw en 25 procent in het herstel- en verbouwwerk van woningen. Over vijf jaar zal de gehele bouwproductie weer boven het niveau liggen van voor de economische crisis in 2008, verwacht het onderzoeksinstituut.