Griekenland bereid tot verdere bezuinigingen bij ontsporen begroting

Onrust wegnemen

Tsipras heeft de Grieken bezworen dat nieuwe bezuinigingen niet meer nodig zijn

Onzekerheid over de uitbetaling van de derde noodlening veroorzaakte de laatste dagen nervositeit op de financiële markten en bij betrokken politici. Die onrust wegnemen is 'in ieders belang', liet Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vrijdagavond in een verklaring weten. Athene en Brussel vrezen dat verder gedraal de Griekse kwestie tot speelbal maakt in de komende verkiezingen in Nederland en Duitsland,



Tijdens het overleg in Brussel drong het IMF aan op een noodpakket met bezuinigingen ter waarde van 2 procent (3,6 miljard euro) van het Griekse bruto binnenlands product (bbp). De Europese Commissie had een lager bedrag geaccepteerd, Dijsselbloem probeerde de partijen tot elkaar te brengen.



Tsakalotos verzette zich tegen de 2-procentseis van het IMF. Zijn land heeft sinds 2009 hard gesnoeid en hervormd in ruil voor leningen van het Europees noodfonds. Premier Tsipras heeft de Grieken bezworen dat nieuwe bezuinigingen niet meer nodig zijn. Sinds 2009 is de Griekse economie met circa 25 procent gekrompen.