Gooien we minder eten weg als de tht-datum verdwijnt?

Waarom wil de overheid de voedselverspilling bestrijden?

Er gaat nogal wat eten verloren bij alle tussenstops die ons voedsel maakt op de weg van de boerderij of de fabriek tot de maag of de vuilnisbak. De consument is de grootste bron van verspilling: die is verantwoordelijk voor zo'n beetje eenderde van al het voedsel dat elk jaar in Nederland wordt verkwist.



Gemiddeld gooit de consument bijna 70 kilogram aan vast voedsel per jaar weg. 22 kilogram daarvan is onvermijdbaar: dat zijn de schillen en botten.