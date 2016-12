Goedverdienende Nederlander bindt weer vaker de ski's onder

Vooral de goedverdienende Nederlander gaat op skivakantie, blijkt uit het CBS-onderzoek. Van de Nederlanders die minstens twee keer modaal verdienen (70.000 euro bruto per jaar) ging in het seizoen 2014-2015 bijna 13 procent op skivakantie. Dat is bijna zes keer zo vaak als mensen die beneden modaal (minder dan 35.000 euro bruto) verdienen. Van die groep ging slechts 2 procent op wintersport.



Ruim de helft van de wintersporters (52 procent) trok naar Oostenrijk, de populairste bestemming. Frankrijk volgt met 17 procent en Duitsland met 13 procent. Volgens reisaanbieder TUI is Lapland een opvallende nieuwkomer in de afgelopen jaren. 'In het noorden van Finland kun je ijsvissen, op de sneeuwscooter toeren of sleeën met rendieren onder het noorderlicht', zegt Petra Kok, communicatiemanager van TUI. 'Skiën kan er ook, al zijn de skigebieden daar wel kleiner dan in Oostenrijk en Frankrijk.' Wintersporters gaan vooral in de voorjaarsvakantie naar Finland, omdat het rond Kerstmis zo lang donker is boven de poolcirkel.