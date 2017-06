Geruchtenmolen drijft koers Philips omhoog

Het aandeel Philips klom maandag 6 procent in reactie op een onbevestigd bericht uit de Londense City dat de activistische belegger Third Point een grote positie aan het opbouwen is in de Nederlandse onderneming. Dat nieuws, zondag verspreid door de Britse krant The Sunday Times, was gisteren nog niet veel meer dan een gerucht. Toch gold voor veel beleggers: waar rook is, is vuur. Philips was maandag met afstand de sterkste stijger in de AEX: plus 6,4 procent.