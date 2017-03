Gepensioneerden benadeeld in Nederland? Ja en nee, aldus cijfers CBS

Overwaarde

Ook in dit opzicht is deze generatie ouderen beter af dan hun eigen ouders: in 1995 was het vermogen van gepensioneerden nog iets lager dan dat van het gemiddelde Nederlandse gezin.



De belangrijkste verklaring voor deze vermogenswinst is dat de 65-plussers van nu veel vaker woningbezitter zijn dan de generatie voor hen.



Omdat zij op een gunstig moment hun huis hebben gekocht (in de jaren zestig, zeventig of tachtig), hebben gepensioneerden vaak flink wat overwaarde op hun woning. In de praktijk hebben zij daar niet altijd wat aan, omdat zij dit vermogen alleen kunnen aanspreken als zij hun woning verkopen - voor velen een nogal ingrijpende stap.