Gemeente profiteert van overgangsregeling precario-belasting

Extra kosten op energienota

Netbeheerder Stedin krijgt als gevolg van die nieuwe Amersfoortse belastingaanslag een rekening van 2,3 miljoen euro in de bus. Die gaat Stedin niet zelf betalen. De extra kosten berekent zij door in de energienota van de huishoudens en bedrijven die het bedient. 'Dat zijn er ongeveer twee miljoen in de provincie Utrecht en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland', vertelde een Stedin-woordvoerder onlangs tegen Algemeen Dagblad. Op deze wijze gooit Amersfoort de belastingrekening over de stadsgrens en schakelt de gemeente Stedin in als onbezoldigd belastingambtenaar om een gat in de begroting te dichten.



In februari vorig jaar stelde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voor de ondergrondse precariobelasting vanaf 2027 te verbieden. Er is ook een bovengrondse variant, die betaald wordt door gebruikers van publieke ruimte bovengronds. Bijvoorbeeld het café met terras op de openbare weg of de winkel met een luifel die over de stoep hangt. Deze vorm van precariobelasting heeft niet het 'over de heg gooien'-karakter van de ondergrondse variant en is minder controversieel.



De ondergrondse precariobelasting ligt daarentegen al sinds 2004 onder vuur. Opeenvolgende kabinetten hebben voorstellen voor afschaffing gedaan, maar om verschillende redenen is dat nooit door gegaan. Volgens Plasterk is de ondergrondse precariobelasting ondoorzichtig en ondemocratisch. Bewoners buiten Amersfoort kunnen niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in die stad en hebben dus geen invloed op een belasting waarvoor zij wel opdraaien. Daarnaast is de ondergrondse precariobelasting een onzichtbare belasting, omdat die verstopt is als onduidelijke kostenpost op de energienota of waterrekening.