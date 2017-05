Gekte op de huizenmarkt? Buiten de Randstad wordt nog altijd veel met verlies verkocht

In 68 procent van de gevallen in het oosten van Nederland lag de verkoopprijs lager dan de aankoopprijs

Wie in 2007 of 2008 een woning heeft gekocht en deze in 2016 of begin 2017 heeft verkocht, maakte volgens Calcasa doorgaans verlies. Meer dan de helft van de verkopers van deze groep moest in de laatste vijftien maanden genoegen nemen met een lagere prijs dan het bij aanschaf betaalde bedrag. Het ging daarbij om bijna 17 duizend huizen. Nog eens ruim 18 duizend huizen die in 2009 of later werden gekocht, gingen eveneens voor minder van de hand.



Het onderzoek geeft geen inzicht in de omvang van de geleden verliezen. Van de woningen die in 2008 werden gekocht en in 2016-'17 werden verkocht, werd 18 procent verkocht met een verlies van meer dan 15 procent.



De koper in het oosten van Nederland was het slechtste af. In 68 procent van de gevallen lag de verkoopprijs daar lager dan de aankoopprijs, als er in 2008 werd gekocht en recentelijk weer verkocht. Voor de koper in het westen van Nederland was dit 52 procent. Vooral de snelle verkoper van een vrijstaand huis moest pijn lijden. Gemeten over heel Nederland moest ruim 60 procent water bij de wijn doen.