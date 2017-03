Gekkenhuis bij beursgang moederbedrijf Snapchat

De beursintroductie van Snap Inc. was de grootste op de Amerikaanse beurs sinds die van Facebook in 2012. Met een introductiekoers van 17 dollar werd de waarde van het bedrijf meteen geschat op 24 miljard dollar, terwijl er nog nooit een dollarcent winst is gemaakt. In totaal werden 200 miljoen aandelen op de beurs geplaatst. Het maakt van de beide oprichters Evan Spiegel en Bobby Murphy in een klap multimiljardairs.



Er zijn analisten die vinden dat het aandeel overgewaardeerd wordt. Analist Brian Wieser van Pivotal Research gaf in een notitie meteen een verkoopadvies, gezien de afweging van kansen en risico.