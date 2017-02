Geen pensioenregeling soms een prima optie

Wat lastig is aan zelf sparen voor het pensioen, is dat niemand weet hoe lang hij te leven heeft. U loopt dus het risico dat u nog een stukje leven overhoudt aan het einde van uw vermogen. U moet dan zien te overleven van de AOW, behalve als u een eigen woning heeft die u te zijner tijd te gelde kan maken. Veel mensen kunnen kleiner gaan wonen op latere leeftijd best laten meespelen in hun pensioenplannen.



Gewoon geld opzij zetten is een prima manier om iets aan pensioen te doen. Negeer het feit dat de spaarrente nu zo laag is. Die gaat vast wel weer eens omhoog. En vergeet die vermogensheffing die waarschijnlijk binnen enkele jaren toch ingrijpend verandert. Wie in staat is een klein kapitaaltje op te bouwen, hoeft later nergens spijt over te hebben.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.



Zelf een vraag aan Reinout?

geldvraag@volkskrant.nl