Geen fiscale boetes meer op vroegtijdig aflossen hypotheek

Wie voor die tijd aflost of oversluit, moet inkomstenbelasting betalen over het spaar- of beleggingsdepot dat aan de hypotheeklening gekoppeld is. Over de beleggings- of spaarwinst die de huiseigenaar in al die jaren over dat vrijgevallen vermogen heeft gemaakt, moet de huiseigenaar dan 40,8 of 52 procent belasting betalen.



Die belastingboete verdwijnt dus over bijna twee maanden. Dat schreef staatssecretaris Wiebes van Financiën woensdagavond aan de Tweede Kamer. Het parlement had om deze maatregel gevraagd.