Franse investeerder aast op Wicky-fabrikant

De Franse investeringsmaatschappij PAI - een voormalig onderdeel van de bank BNP Paribas - is bereid 1,4 miljard euro te betalen voor de bottelaar van frisdranken, vruchtensappen, cola's en energiedrankjes. Dat is 17,30 euro per aandeel. Een van de bekendste eigen merken van Refresco is de bij kinderen populaire Wicky-limonade. Maar het bedrijf bottelt vooral voor andere partijen, zoals bekende merken en huismerken.



Refresco kreeg twee jaar geleden een beursnotering nadat private-equitybedrijf 3i en een IJslandse investeringsgroep hadden besloten hun aandelen te verkopen. Toen zou PAI ook al in de race zijn geweest, maar Refresco wilde liever via de beurs zelfstandig kapitaal aantrekken om verder te kunnen groeien. Dat is aardig gelukt. Refresco produceerde het afgelopen jaar in totaal 6,5 miljard liter sap en frisdrank. Daarmee werd een omzet behaald van zo'n 2,1 miljard euro en een nettowinst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 5.500 mensen in dienst in Europa en de Verenigde Staten. De directie onder leiding van Hans Roelofs en de commissarissen vinden het bod van PAI niet in het belang van het bedrijf. Het zou tot nieuwe schulden leiden, terwijl de schulden juist zijn teruggebracht.