Frankrijk gruwelt: wie maakt er nou knuffels van bont?

Wij geloven in natuurlijke materialen en in kleine, lokale producenten Kiama Colas, directeur van Histoire de Bêtes

Wie synthetische knuffels prefereert, moet wel bedenken dat hij daarmee de petrochemische industrie steunt, met alle milieuproblemen van dien. 'Wij geloven in natuurlijke materialen en in kleine, lokale producenten', aldus Colas.



Ook de boetiek L'atelier des jeune créateurs in Saint-Tropez kwam onder vuur te liggen vanwege de verkoop van de knuffels van Histoire de Bêtes. Op zijn Facebookpagina liet het bedrijf weten bedreigd te zijn, maar niet te wijken. 'Wij hebben een passie. Die van ondernemen in Frankrijk, te geloven dat het nog mogelijk is om 'made in France' te maken, met ethiek en trots.'



Volgens de dierenactivist Nicolas Duhamel is 'de ethische productie van bont absolute nonsens. Het is een onverdedigbare industrie.'



Wel vindt Duhamel het een beetje onrechtvaardig dat het kleine Histoire de Bêtes nu als zondebok wordt aangewezen. 'Er zijn industrieën die bontproducten maken in monsterlijke hoeveelheden, er zijn honderden merken die bont gebruiken', aldus Duhamel.