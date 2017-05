Frank Kalshoven schrok van het prijskaartje van de bijstand

Noem me een naïeveling, een onwetende, een man die niet weet wat er in de wereld te koop is. Maar ik ben me deze week rot geschrokken van een getal in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) van eerder dit jaar. Dat het een paar centen moest kosten realiseerde ik me heus, zo wereldvreemd ben ik nou ook weer niet, maar dat het zoveel was had ik niet durven denken.