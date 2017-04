FNV wil 600 tot 800 miljoen ter compensatie werklozen als kolencentrales sluiten

'Maandag en dinsdag bezoeken we alle kolenoverslagbedrijven in de Amsterdamse en Rotterdamse haven om met de havenwerkers de stand van zaken door te nemen en te inventariseren wie er actiebereid is', zegt Cees Bos, bestuurder van FNV Havens.



De vakbond pleit al langer voor een breed fonds zoals het vroegere mijnwerkersfonds. 'Een sociaal fonds voor de hele kolenketen. Waar de mensen in de kolencentrales, maar ook de mensen in op- en overslag en het vervoer van kolen een beroep op kunnen doen', legt Bos uit. 'Wij willen ook schone lucht voor iedereen in Nederland, maar de gevolgen van de sluiting mogen niet op het bordje van de 3.000 gezinnen in de kolenketen terecht komen.'



In totaal staan er in Nederland nog vijf werkende kolencentrales. Bij een sluiting van de centrales verdwijnen 2800 banen, becijferde het ministerie van Economische Zaken in 2016. De vakbond pleit ervoor dat de overheid een bedrag van 600 tot 800 miljoen euro vrijmaakt als compensatie voor het banenverlies.

Gevolgen van sluiting mogen niet op bordje van 3.000 gezinnen in de kolenketen terecht komen Cees Bos, bestuurder FNV Havens