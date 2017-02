Flexwerkers zijn onzeker, durven zich niet uit te spreken en spelen op safe

Flexparadox

Mensen met onzekere contracten voelen zich gevangen in het heden Monique Kremer

Noem het de flexparadox. 'Hoe meer zekerheid mensen hebben, hoe meer risico's ze durven nemen. En omgekeerd', zegt WRR-onderzoeker Monique Kremer, tevens bijzonder hoogleraar actief burgerschap. 'Ergens weten we dat allang. Dat is waarom we een verzorgingsstaat hebben opgericht.'



Kremer nam 36 diepte-interviews af met betrokkenen. Wat haar opvalt, is de financiële stress die zij ervaren. 'Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden.' Ook voelen veel flexibele krachten een gebrek aan waardering. 'Dan kan je leidinggevende nog zo vaak zeggen dat je je werk goed doet, maar als het contract niet verlengd wordt, voelt dat toch als falen.'



Op langere termijn leidt flexibilisering tot uitstelgedrag. Niet alleen is een huis kopen lastig zonder vast contract, mensen stichten ook later een gezin. Eind vorig jaar nog maakte het CBS bekend dat steeds meer baby's - inmiddels bijna een kwart - een moeder van 35 jaar of ouder hebben. Niet voor niets noemde de Duitse minister van gezinszaken in 2014 tijdelijke contracten de beste anticonceptiepil. 'Het overgrote deel van de Nederlanders blijkt gewoon huisje-boompje-beestje te willen', vertelt Kremer. 'Mensen met onzekere contracten voelen zich gevangen in het heden.'