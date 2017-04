Flexwerkers en ongeschoolden zijn veel vaker arbeidsongeschikt

Er zijn ruim 1,5 miljoen flexwerkers in Nederland naast circa 7 miljoen werknemers met een vaste baan. Als flexwerkers ziek worden, kunnen zij, net als werklozen, via het UWV een uitkering krijgen. Daarna wordt weinig gedaan om hen weer aan het werk te helpen. 'Jezelf beter melden in de Ziektewet heeft bovendien een negatieve financiële consequentie omdat je dan je recht op arbeidskorting verliest', schrijven de ambtenaren.



De groep die volledig wordt afgekeurd is over het algemeen laagopgeleid. Tweederde heeft geen beroepsopleiding of studie afgerond, een zogeheten startkwalificatie. Hun aandeel in de beroepsbevolking is veel kleiner: een kwart. Dat het risico voor mensen zonder startkwalificatie om volledig arbeidsongeschikt te worden zo hoog ligt, komt door de systematiek. De uitkering zegt niets over de handicap maar over het loonverlies tussen de oude baan en werk dat theoretisch nog wel gedaan kan worden.