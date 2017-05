Flexplek leidt soms tot baan, maar niet voor laagopgeleide

De flexbaan is een tijdelijke baan, een baan als uitzendkracht, oproepkracht of stagiair, of een baan met een vast dienstverband van maximaal twee maanden. Ooit werd dit soort banen wel aangeprezen als een mooi opstapje voor mensen die zo konden doorstromen naar vast werk, maar de afgelopen jaren werd de doorstroming van flex naar vast steeds minder.



Wie in 2007 ging flexen, had nog een kans van 35 procent om binnen drie jaar een vaste baan te bemachtigen, maar in de jaren daarna daalde die kans telkens weer, tot nu dus 26 procent. Het goede nieuws is dat de doorstroming voor het eerst niet weer verder is gekrompen: de dalende trend is afgebroken.



Het slechte nieuws is dat de flexbaan alleen voor hogeropgeleiden een redelijke kans kan bieden op een vaste baan. De meeste mensen beschouwen een vaste baan nog altijd als de meest gewenste arbeid, en flexcontracten of zzp-schap als noodoplossingen. Van de hoogopgeleide flexers heeft na drie jaar 36 procent een vaste baan. Nog eens zoveel werkt dan nog steeds in een flexbaan of is zelfstandige geworden.

CBS: de kansen van een flexer op een vaste baan zijn erg afhankelijk van de sector waarin hij werkt