Films Sony bijna één miljard euro minder waard

Op de goodwill wordt nu bijna één miljard afgeschreven. Dat gaat ten koste van de winst over het laatste kwartaal van vorig jaar van Sony Pictures Entertainment, de filmdivisie van het Japanse concern.



Het is een onaangenaam afscheidscadeau voor Michael Lynton, die na dertien jaar afscheid neemt als de baas van Sony Pictures in de VS. Hij wordt bestuursvoorzitter van SNAP, het moederbedrijf van de socialemediasite Snapchat. Sony Pictures meldde dat het verlies te wijten was aan een aantal factoren uit heden en verleden en de dramatische verschuiving in de home entertainment.



De verkoop van dvd's is ingestort, net als de verhuur van films via videotheken. 'De neerwaartse bijstelling is voornamelijk het gevolg van een verlaging van de eerdere verwachtingen ten aanzien van de home entertainment business', aldus een persbericht van het concern.



Sony liet weten actief te blijven in de filmindustrie en de filmtak als een belangrijk onderdeel te beschouwen, ondanks recente flops als de nieuwe Ghostbusters en de film over het populaire computerspelletje Angry Birds.



Sony is overigens optimistisch over de operationele resultaten uit de productie van nieuwe films en televisieseries. De laatste jaren is meer de nadruk gelegd op het laatste segment, waarbij Sony onder meer succesvol is met de serie The Crown die nu via Netflix wordt uitgezonden.