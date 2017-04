Fietsverkoop op laagste niveau in 30 jaar, maar gemiddelde verkoopprijs stijgt tot boven 1.000 euro

De gemiddelde verkoopprijs van een fiets is het afgelopen jaar gestegen tot boven de 1.000 euro. Tien jaar geleden lag de gemiddelde verkoopprijs nog op 600 euro. Met name de e-bike zorgt voor die stijging. Een op de drie fietsen die de showroom verlaten is een e-bike. Alle elektrische fietsen tezamen dragen op dit moment voor bijna 60 procent bij aan de omzet van de fietswinkelier.



De Rai en de Bovag noemen in het persbericht het lage aantal verkochte fietsen zorgelijk. 'De fiets is een essentiële schakel in de huidige en toekomstige bereikbaarheid die bijdraagt aan de kwaliteit van het milieu', stellen de organisaties. Daarom pleiten zij voor een aantrekkelijke fiscale regeling om het (zakelijke) gebruik van de fiets te stimuleren. In 2015 heeft de overheid de fiscaal vriendelijke bedrijfsfietsregeling afgeschaft, daarnaast ontbreekt het op dit moment aan duidelijke leaseregels voor de fiets.