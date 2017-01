Faillissement maakt einde aan begrip in de maritieme wereld

'Vrijwel de gehele mondiale baggervloot maakt gebruik van onze producten,' schrijft Van Voorden op de eigen website (die woensdag nog in de lucht was). Het bedrijf hield zich niet alleen bezig met de productie, maar ook met de ontwikkeling van de scheepsschroef.



'Wij hebben samen met Van Voorden gewerkt aan een expertsysteem voor het ontwerpen van scheepsschroeven', laat een woordvoerder van het instituut voor maritiem onderzoek in Wageningen MARIN weten. Die innovaties hebben Van Voorden niet kunnen redden van de ondergang.



'Van Voorden heeft het faillissement zelf aangevraagd. Het bedrijf had last van de malaise in de scheepvaartbranche', legt curator Houtman van Poelmann van den Broek Advocaten uit. Of Van Voorden overlevingskansen heeft in de vorm van een doorstart, durft de curator niet te zeggen. Het grootste deel van de schulden laat de onderneming achter bij leveranciers en de bank. Voor de 85 werknemers van Van Voorden is ontslag aangevraagd.