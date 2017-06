Extra belastingambtenaren leveren schatkist minder geld op dan Rutte II dacht

Dat blijkt uit documenten die het ministerie van Financiën heeft vrijgegeven na een Wob-verzoek van de Volkskrant. Uit die documenten blijkt ook dat de extra controles die de Belastingdienst had willen uitvoeren om belastingopbrengst te genereren, niet goed van de grond zijn gekomen. In de jaren 2013 tot en met 2016 haalde de dienst daarmee 995 miljoen euro minder op dan de 8 miljard waar het in 2012 op rekende.



In een reactie stelt het ministerie van Financiën dat uit de geopenbaarde cijfers niet zonder meer geconcludeerd kan worden dat er bijna een miljard minder dan verwacht door extra controles is opgehaald. Een deel van de gereserveerde extra investering is volgens een woordvoerder gaandeweg besteed aan 'andere toezichtactiviteiten en werkzaamheden die naar de inschatting van de Belastingdienst méér zouden opleveren'. Die extra opbrengsten zijn niet verwerkt in de vrijgegeven cijfers.



Als oorzaak van de tegenvallende resultaten wijst de baas van de Belastingdienst in de geopenbaarde stukken naar een onverwacht lage instroom van nieuwe mensen. De extra belastingambtenaren die in 2013 en 2014 voor het genereren van extra belastinggeld zouden worden aangenomen, kwamen niet. In de interne rapportages wordt gesproken over een 'gemiste productiecapaciteit van 300 fte'.