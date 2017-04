Explosieve groei Uber drukt zich nog niet uit in cijfers, het bedrijf leidt 3,6 miljard verlies

Het bedrijf zit al in ruim 500 steden wereldwijd met zijn app, daar moeten in de komende jaren nog meer steden bij komen. Om zijn verwachtingen waar te maken moet Uber hoge kosten maken; het is veel geld kwijt aan ondersteunend personeel, marketing en rechtszaken. In China is de marktuitbreiding mislukt en heeft Uber zijn taxiapp in augustus verkocht aan een concurrent. Ook heeft Uber vorig jaar een geldverslindende fietskoeriersdienst voor restaurants in de Verenigde Staten en Europa gelanceerd. Daarnaast werkt het aan wilde plannen rond zelfrijdende taxi's.



Bij consumenten is Uber populair omdat zij daarmee gemakkelijk een goedkope taxi kunnen bestellen. Taxichauffeurs, politici en arbeidsrechters komen daarentegen steeds vaker in opstand tegen de taxidienst. In Nederland, Frankrijk en veel andere landen is de meest omstreden poot van Uber, UberPop, al verboden. Bij die variant van de taxi-app maakt Uber gebruik van particulieren zonder taxipapieren. Zodra de wetgever in een land daar een stokje voor steekt, stapt Uber over op de dienst UberX, met zzp-chauffeurs. In Londen oordeelde een rechter eind vorig jaar dat Uber zijn 40 duizend Britse zzp-chauffeurs als werknemers moet behandelen en hun minimale rechten moet garanderen. De 'vrije' chauffeurs moeten vaak hoge commissies afdragen en houden soms minder over dan het minimumloon.