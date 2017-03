Experts: Sluiting Amsterdamse kolencentrale goedkoper dan eigenaar Nuon beweert

Ook econoom Hans van Cleef van ANB Amrobank heeft niet veel fiducie in de winstgevendheid van de Hemwegcentrale op termijn

'Maar er zijn ook nog positieve effecten voor Nuon', gaat Kamerbeek verder. 'Door sluiting van de kolencentrale vermindert de overcapaciteit in Nederland, en dus kunnen de gascentrales hier weer wat meer geld verdienen. Daarvan heeft Nuon er veel. Ik denk dat het positieve effect voor Nuon van alleen al het sluiten van de Hemwegcentrale neerkomt op enkele miljoenen euro's.' En dus resteert een kostenpost voor de sluiting van rond 10 miljoen. En dan komt het bod van Vandebron wel erg dichtbij.



Ook econoom Hans van Cleef van ANB Amrobank heeft niet veel fiducie in de winstgevendheid van de Hemwegcentrale op termijn. 'De stroomprijzen zijn al sinds 2007 erg laag, en er is geen reden te verwachten dat die weer gaan stijgen. De regering wil dat we overstappen op duurzame energie, en om dat te bereiken moet er een forse overcapaciteit zijn. Dus zal de stroomprijs steeds onder druk blijven.' Eigenlijk zou de Hemwegcentrale alleen zijn positie kunnen verbeteren als de overheid hem zou aanwijzen als achterwacht, voor periodes van duisternis en windstilte. Maar voor die rol ligt een gascentrale veel meer voor de hand dan een kolencentrale.



De centrale aan de Hemweg kwam eind vorig jaar in de problemen toen hij als enige kolencentrale geen subsidie kreeg om houtpellets (balletjes) bij te stoken. Die omstreden subsidie houdt andere kolencentrales financieel overeind. Meteen na het mislopen van die subsidie bood Nuon aan de centrale te sluiten, als de overheid bereid was de kosten ervan te dragen, maar dreigde ook de centrale te verkopen. In dat geval zou hij, dreigde Nuon, tot 2034 kunnen doorgaan met het uitstoten van grote hoeveelheden broeikasgas. Minister Kamp van Economische Zaken weigert tot nu toe in te gaan op de eisen van Nuon. De Tweede Kamer heeft al wel besloten dat kolencentrales dicht moeten, maar wanneer dat gaat gebeuren, is aan het nog te vormen kabinet.