Europese rechter torpedeert Nederlands flitsfaillissement na bezwaar vier gedupeerden

De zaak was aanhangig gemaakt door vier medewerksters van kinderopvang Estro, dat in 2014 failliet ging. Een maand later ging de kinderopvang verder onder de naam Smallsteps. Meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers kwamen op straat te staan. Estro was met 380 vestigingen de grootste kinderopvangbedrijf van Nederland.



Anders dan bij een gewoon faillissement wordt bij een flitsfaillissement al vooraf een doorstart voorbereid waardoor de onderneming zo veel mogelijk zijn eigen belangen probeert veilig te stellen. Flitsfaillissementen, ook pre-packs genoemd, liggen daardoor al langer onder vuur. Het voordeel is dat bedrijven, vaak in afgeslankte vorm, snel verder kunnen. Nadeel is dat schuldeisers en personeel zich benadeeld voelen. Leveranciers blijven zitten met openstaande rekeningen.



Vakbonden stellen dat bedrijven de constructie gebruiken om goedkoop te reorganiseren. Vooral oudere werknemers worden ontslagen. Personeel dat wel mee kan naar de nieuwe onderneming moet doorgaans genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.